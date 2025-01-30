اصطدمت بمروحية.. تحطم طائرة ركاب صغيرة في واشنطن

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يناير 2025 08:25 صباحاً - تحطمت طائرة صغيرة، اليوم الخميس، بعد سقوطها في نهر بوتوماك بالقرب من مطار رونالد ريجان بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحسب "أسوشيتد برس".

وقالت إدارة شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، على حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي، إنها استجابت لحادث تحطم الطائرة، وإن قوارب الإطفاء وصلت إلى مكان الحادث.

وذكرت الشرطة أنه تجري عملية بحث وإنقاذ تشارك فيها عدة وكالات، فيما قال المطار -في وقت متأخر- إن جميع عمليات الإقلاع والهبوط توقفت.

وفي سياق ذي صلة، قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن طائرة ركاب تحطمت في نهر بوتوماك، بالقرب من مطار ريجان الوطني خارج واشنطن العاصمة، اصطدمت في الجو بمروحية من طراز "سيكورسكي إتش-60" أثناء اقترابها من المدرج.

كانت طائرة الرحلة رقم 5342 لشركة الخطوط الجوية الأمريكية من طراز بومباردييه CRJ700 التابعة لشركة PSA Airlines، غادرت من ويتشيتا بولاية كانساس في وقت سابق من أمس الأربعاء.

ويقود التحقيق مجلس سلامة النقل الوطني، بالتعاون مع إدارة الطيران الفيدرالية.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن بيانها يعتمد على معلومات أولية، وهو قابل للتغيير.

وصرح مصدر بشركة "أمريكان إيرلاينز"، بأنه يفترض وجود 60 راكبًا على متن الطائرة.