العالم اليوم - أكثر من 200 شاحنة تدخل قطاع غزة تشمل الغاز والوقود

انتم الان تتابعون خبر أكثر من 200 شاحنة تدخل قطاع غزة تشمل الغاز والوقود من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 02:22 مساءً - أفاد مراسل دوت الخليج، الإثنين، بأن 205 شاحنات مساعدات قد دخلت إلى قطاع غزة منها 9 شاحنات تحمل الوقود والغاز.

وأضاف المراسل أن هذه الدفعة تأتي من ضمن 500 شاحنة جرى تجهيزها على مدار اليوم الثاني للهدنة عبر معبري كرم أبو سالم والعوجة.

يأتي ذلك في ظل استعدادات لوجستية وطبية مكثفة لاستقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة.

ووفقا للأمم المتحدة، يعاني أكثر من 90 بالمئة من سكان قطاع غزة البالغ عددهم حوالي مليوني نسمة من جوع شديد.

كان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر قد ذكر في وقت سابق أن أكثر من 630 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية دخلت قطاع غزة المحاصر، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي منشور على منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، قال فليتشر إن أكثر من 630 شاحنة دخلت غزة يوم الأحد، ووصل منها على الأقل 300 محملة بالمساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع.

وتابع فليتشر: "لا وقت لنضيعه"، مضيفا: "بعد 15 شهرا من الحرب المستمرة، فإن الاحتياجات الإنسانية هائلة".

ويشمل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي بدأ يوم الأحد مع مرحلة أولية مدتها 6 أسابيع، دخول 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية يوميا إلى غزة.

وخلال المرحلة الأولى من الاتفاق، سيجري أيضا إطلاق سراح 33 رهينة من الإسرائيليين لدى حماس في غزة مقابل إطلاق سراح المئات من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.