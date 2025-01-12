نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس تعلن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على شمال غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس، اليوم الأحد، أن نحو 5 آلاف فلسطيني قتلوا وفقدوا، منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على شمال غزة، قبل 100 يوم.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان صحافي، إنه "خلال هذه الأيام المئة، عاش أبناء شعبنا الفلسطيني في شمال القطاع أبشع صور القتل والتطهير العرقي والتدمير والتهجير".

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي جرح ما يقارب 9500 فلسطيني، يعاني بعضهم من إصابات خطيرة ومزمنة، فيما اعتقل الجيش ما يقارب 2600 فلسطيني من بينهم نساء وأطفال، "في انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية".

وأضاف أن "الدمار الذي طال المنازل والمستشفيات والمرافق العامة والبنية التحتية يفضح نية الاحتلال الإسرائيلي في القضاء على مقومات الحياة في قطاع غزة بشكل متعمد وممنهج، متسببا في أزمة إنسانية عميقة، تفاقم من معاناة شعبنا الفلسطيني".

وأدان المكتب الإعلامي الهجوم البري الإسرائيلي على محافظة شمال قطاع غزة، وعلى جميع محافظات القطاع، والذي لا يستهدف سوى المدنيين والقطاعات الحيوية المدنية فقط.

وحمل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية في شمال غزة، مطالبًا إياهما بوقف ما وصفه "الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي ضد المدنيين".

وطالب المكتب الإعلامي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بضرورة التدخل العاجل، والتحرك الفوري، وممارسة دورا فعليا للضغط على إسرائيل، من أجل وقف "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، ووقف تداعياتها الخطيرة على الواقع الإنساني في قطاع غزة.