روسيا: لم نتلق أي طلبات من سوريا لمراجعة اتفاقات قواعدنا العسكرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 ديسمبر 2024 11:28 صباحاً - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده ستتخلى عن مقترح لتعليق نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، مع بدء الولايات المتحدة نشر مثل تلك الأسلحة.

وأضاف "لافروف"، في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية نُشرت اليوم الأحد: "نعمل على تقييم الوضع على أساس تحليل الإجراءات المزعزعة للاستقرار التي تتخذها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) على الصعيد الاستراتيجي، وبالتالي تطور التهديدات الناجمة عنها".

وتابع: "اليوم من الواضح، على سبيل المثال، أن مذكرة التعليق المؤقت لأنشطة نشر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى لم تعد صالحة عمليًا ويجب التخلي عنها".

وأضاف: "الولايات المتحدة تجاهلت بعجرفة تحذيرات روسيا والصين وعمليًا تحركت بالفعل لنشر صواريخ من هذا النوع في مناطق عدة من العالم".

وعن موقف كييف والغرب من الحرب الروسية الأوكرانية، قال "لافروف": "يريدان وقفًا لإطلاق النار للحصول على فترة راحة من أجل تعزيز إمكانات القوات المسلحة الأوكرانية، وروسيا مستعدة لإجراء محادثات حول أوكرانيا ولكن يجب أن تأخذ المفاوضات في الاعتبار الوضع الحقيقي".

وتحدث عن الحفاظ على القواعد الروسية في سوريا، قائلًا: "شروط عملها يمكن أن تصبح موضوعًا للحوار مع السلطات الجديدة، وتغيير السلطة في سوريا والوضع القائم على الأرض يؤديان إلى تعديلات في ما يتعلق بالوجود العسكري الروسي في البلاد".

واستطرد: "روسيا لم تتلق أي طلبات من سوريا لمراجعة الاتفاقات بشأن القواعد الروسية في البلاد، وموسكو ليست على علم بمراجعة دمشق أي معاهدات تتعلق بالقواعد العسكرية الروسية في سوريا".