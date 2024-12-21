العالم اليوم - الجولاني يعين أبو قصرة وزيرا للدفاع ويبحث دمج الفصائل

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 08:16 مساءً - أعلن القائد العام لغرفة التنسيق العسكري، أحمد الشرع الملقب بأبو محمد الجولاني، أن جميع الفصائل العسكرية سيتم دمجها في مؤسسة واحدة تحت إدارة وزارة الدفاع في الجيش السوري الجديد، في خطوة تهدف إلى توحيد القوى العسكرية وتنظيمها ضمن إطار مؤسساتي.

وفي السياق ذاته، ذكر البيان أنه تم تكليف المهندس مرهف أبو قصرة بأعمال وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة.

وأبو قصرة حائز على درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية، وعمل كمهندس القدرات العسكرية في المناطق المحررة منذ انطلاق العمليات المسلحة، حيث قاد معظم العمليات.

والسبت، أعلنت القيادة العامة في سوريا، السبت، تكليف أسعد حسن الشيباني بتولي حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، وتعيين عائشة الدبس في منصب مسؤولة مكتب شؤون المرأة.