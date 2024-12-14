العالم اليوم - حصيلة الضربات الإسرائيلية على سوريا.. هذه أبرز المواقع

انتم الان تتابعون خبر حصيلة الضربات الإسرائيلية على سوريا.. هذه أبرز المواقع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 12:25 مساءً - دمرت الضربات الإسرائيلية على سوريا معهدا علميا ومعملا لسكب المعادن في البحوث العلمية في برزة بريف دمشق.

واستهدف الطيران الإسرائيلي مطار الناصرية العسكري 17 كيلومتر شرق مدينة النبك في ريف دمشق الشمالي.

كما دمر الطيران الإسرائيلي مستودعات صواريخ سكود البالستية وراجمات حديثة قرب القسطل في منطقة القلمون في ريف دمشق.

وبلغ عدد الضربات الجوية الإسرائيلية 17 نفذت عبر 4 جولات من القصف طالت مواقع عسكرية لقوات النظام السابق في إطار تدمير ما تبقى من قدرات الجيش السوري.

وأشار المرصد السوري، الجمعة، إلى أن ضربات جوية إسرائيلية استهدفت قاعدة صواريخ في قمة جبل قاسيون بدمشق، ومطار خلخلة في ريف السويداء، ومعامل الدفاع والبحوث في مصياف بريف حماة الغربي.

وجاءت الغارات بعد غارات مماثلة طالت 6 مواقع عسكرية في ريفي دمشق والسويداء.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 182 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 156 منها جوية و 26 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 334 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.