الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، 20 فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية، بينهم طفل وأسرى سابقون.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة نابلس، فيما توزعت بقيتها على محافظات بيت لحم، وقلقيلية، وطولكرم، حيث رافقتها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

وأضاف البيان أن عمليات الاعتقال رافقها تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

يشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بلغ أكثر من 12 ألف فلسطيني من الضفة بما فيها القدس.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة.