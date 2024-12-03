نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتفيًا.. رئيس الإمارات وملك الأردن يبحثان التطورات الإقليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، اليوم الثلاثاء، مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، العلاقات الأخوية وجوانب التعاون والعمل المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وخلال اتصال هاتفي، هنأ الملك عبد الله الثاني، سموه بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة، متمنيًا للدولة وشعبها دوام التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة، فيما شكر رئيس الإمارات، الملك عبد الله الثاني، لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها في هذه المناسبة الوطنية.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والملك عبد الله الثاني، خلال الاتصال، عددًا من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود لمنع توسيع الصراع فيها بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين، والعمل على إيجاد مسار واضح للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" ويضمن تحقيق الاستقرار للجميع.