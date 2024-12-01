العالم اليوم - ارتفاع حصيلة هجوم الفصائل المسلحة في شمال سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 07:23 مساءً - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الأحد، بارتفاع حصيلة هجوم الفصائل المسلحة في شمال سوريا.

وقال المرصد إن الهجوم خلف مقتل 412 شخصا على الأقل، بينهم 61 مدنيا.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن 214 قتيلا في صفوف الفصائل و137 قتيلا في صفوف القوات السورية والمقاتلين الموالين لها و61 قتيلا مدنيا، بينهم 17 سقطوا الأحد.

وكشف المرصد، على حسابه الرسمي في فيسبوك، أن هناك غارات روسية مكثفة على مدينة حلب، وأحدها أدت إلى مقتل 12 شخصا، بينهم 8 مدنيين.

وتابع: "الغارات الروسية كانت أيضا مكثفة على مدينة إدلب ريف حماة الشمالي والجنوبي".

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