العالم اليوم - بفوز ساحق على وست هام.. أرسنال يحتل الوصافة في "البريميرليغ"

انتم الان تتابعون خبر بفوز ساحق على وست هام.. أرسنال يحتل الوصافة في "البريميرليغ" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 10:23 مساءً - أنهى أرسنال أسبوعا رائعا بفوزه الساحق على مضيفه وجاره وست هام 5-2 السبت في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليدخل مجددا السباق على اللقب.

وكان أرسنال عاد أيضا من أرض سبورتينغ البرتغالي بفوز كاسح 5-1 في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع ليؤكد صعوده القوي في الفترة الأخيرة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 25 نقطة وتقدم موقتا إلى المركز الثاني متخلفا بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر الذي يخوض مواجهة قوية ضد مانشستر سيتي بطل المواسم الأربعة الماضية الأحد.

وضرب أرسنال بقوة عندما سجل 4 أهداف في مدى 26 دقيقة خلال الشوط الأول.

وافتتح التسجيل لأرسنال مدافعه البرازيلي غابريال من كرة رأسية مستغلا ركلة ركنية رفعها بوكايو ساكا (10)، ثم أضاف البلجيكي لياندرو تروسار الثاني من مسافة قريبة بتمريرة أخرى من ساكا (27).

وعزز الدنماركي مارتن أوديغارد قائد ارسنال تقدم فريقه بالهدف الثالث من ركلة جزاء عقب إعاقة ساكا داخل المنطقة من قبل البرازيلي لوكاس باكيتا (34)، قبل أن يضيف الالماني كاي هافيرتس الرابع إثر تمريرة امامية طويلة لينفرد بالحارس البولندي لوكاس فابيانسكي (36).

وردّ وست هام بهدفين سريعين، الأول عن طريق ظهيره الأيمن أرون وان بيساكا (38)، والثاني بفضل البرازيلي إيمرسون من ركلة حرة مباشرة رائعة (40).

بيد أن أرسنال أعاد الفارق إلى سابقه عندما احتسب الحكم ركلة جزاء جديدة له انبرى لها هذه المرة ساكا بنجاح (45+5).

وخلافا للشوط الأول المثير، جاء الثاني خاليا من الأهداف حيث حاول وست هام تقليص الفارق لكن دفاع أرسنال نجح في إفشال جميع محاولاته.