العالم اليوم - بالفيديو.. قذيفة إسرائيلية قرب طائرة تستعد للإقلاع من بيروت

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 05:22 مساءً - أظهرت لقطات فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، الخميس، سقوط قذيفة إسرائيلية على بعد عشرات الأمتار من طائرة تستعد للإقلاع من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن إسرائيل شنت الخميس، غارة عنيفة على منطقة المريجة "تزامنت مع لحظة إقلاع طائرة مدنية من مطار رفيق الحريري".
وأوضحت الوكالة أن "سحب الدخان تصاعدت بشكل كثيف".
وأفادت أن غارة إسرائيلية جديدة استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، في أعقاب إنذارات جديدة بالإخلاء هي الثانية خلال ساعات قليلة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه ضرب "منشآت تخزين أسلحة تابعة لحزب الله ومراكز قيادة ومواقع إضافية للبنية التحتية" في الضاحية.
ومنذ فجر الخميس، تواصلت الغارات الإسرائيلية على عدد كبير من بلدات جنوب لبنان، بينما أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعات لجنود إسرائيليين، حسبما أكد موفد "دوت الخليج".
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