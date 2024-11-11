العالم اليوم - الجنائية الدولية تؤكد التحقيق مع مدعيها العام.. ما التهمة؟

انتم الان تتابعون خبر الجنائية الدولية تؤكد التحقيق مع مدعيها العام.. ما التهمة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:30 مساءً - قالت المحكمة الجنائية الدولية، الإثنين، إن جمعية الدول الأطراف التابعة لها ستفتح تحقيقا خارجيا مع المدعي العام الرئيسي لديها كريم خان بتهمة سوء السلوك الجنسي، مؤكدة بذلك تقريرا سابقا لرويترز.

وأضافت المحكمة في بيان: "يجري الآن إجراء تحقيق خارجي من أجل ضمان عملية مستقلة ونزيهة وعادلة تماما"، ودعت جميع الأطراف إلى إظهار التعاون الكامل.

وذكر خان، في بيان، أنه سيواصل مهمته الرئيسية في الإشراف على التحقيقات في اتهامات بارتكاب جرائم حرب بعضها خلال الصراع بين إسرائيل وغزة، في حين سيتعامل نوابه مع أي قضايا ذات صلة بالتحقيق المرتقب معه.

ونفى خان في السابق اتهامات سوء السلوك التي أُبلغت بها جمعية الدول الأطراف الشهر الماضي. وطلب خان من هيئة الرقابة الداخلية بالمحكمة في ذلك الوقت التحقيق في هذه الاتهامات.

وينظر قضاة المحكمة الجنائية الدولية طلبا قدمه خان في مايو الماضي لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت وقادة من حركة حماس. وقال خان إن اتهامات سوء السلوك تأتي في إطار حملة تضليل تستهدف مكتبه.

ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية محاكمة الأفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية.