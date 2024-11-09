نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رويترز" عن مسؤول: قطر تنسحب من دور الوساطة بين إسرائيل وحماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول وصفته بالمطلع يوم السبت، أن دولة قطر ستتوقف عن دور الوساطة في اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس".

وأوضح المسؤول أنها ستتوقف حتى "تظهر حماس وإسرائيل استعدادا صادقا للعودة إلى طاولة المفاوضات"، وأضاف أن قطر خلصت أيضا إلى أن المكتب السياسي لحماس في الدوحة "لم يعد يخدم غرضه".

وتمثل هذه الخطوة أكبر انتكاسة في الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار منذ انطلاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

وبحسب المسؤول "قال القطريون منذ بدء الصراع إنهم لا يستطيعون التوسط إلا عندما يظهر الطرفان اهتماما حقيقيا بإيجاد حل"، مضيفا أن قطر أخطرت "حماس" وإسرائيل والإدارة الأمريكية بقرارها.