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العالم اليوم - دخول مستكشف جديد.. تجدد آمال العثور على الطائرة الماليزية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 04:23 صباحاً - ذكرت صحيفة "ديلي  ميل"  البريطانية  أن  آمال  العثور  على  طائرة  الخطوط  الجوية  الماليزية  الرحلة  MH370  قد  تجددت  بعد  أن  أعلن  وزير  النقل  الماليزي  عن  مفاوضات  نهائية  مع  شركة  لاستكشاف  المحيطات،  لإطلاق  عمليات  بحث  جديدة  قبالة  سواحل  غرب  أستراليا.

وكانت الطائرة، التي كانت تقل  239  شخصا،  قد  اختفت  في  ظروف  غامضة  فوق بحر  الصين  الجنوبي  في  مارس  2014  أثناء  رحلتها  من  كوالالمبور  إلى  بكين.

وقال وزير النقل الماليزي، أنتوني لوك، إن الحكومة تُجري مفاوضات  مع  شركة  "أوشن  إنفينيتي"  الأمريكية  لاستئناف  عمليات  البحث  تحت  الماء  عن  الطائرة  في  منطقة  جديدة  بمساحة  15  ألف  كيلومتر  مربع  في  جنوب  المحيط  الهندي.

وأضاف لوك أن المفاوضات تتم  بموجب  اتفاق  "لا  اكتشاف،  لا  رسوم"،  مما  يعني  أن  الحكومة  الماليزية  لن  تدفع  أي  مبالغ  مالية  للشركة  إذا  لم  يتم  العثور  على  حطام  الطائرة.

وأشارت "ديلي ميل"  إلى  أن  تكلفة  مهمة  البحث  قد  تصل  إلى  104  ملايين  دولار.

وأعرب أقارب ضحايا الطائرة عن أملهم في أن تُسفر عمليات البحث الجديدة  عن  العثور  على  الطائرة  المفقودة  وكشف  ملابسات  اختفائها.

 

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر دخول مستكشف جديد.. تجدد آمال العثور على الطائرة الماليزية .. في رعاية الله وحفظة

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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