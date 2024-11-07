اعتقال 18 فلسطينياً من الضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 18 فلسطينياً على الأقل في الخليل وقلقيلية ورام الله وطوباس بالضفة الغربية.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، أن علميات الاعتقال رافقتها اعتداءات وتهديدات واسعة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل الفلسطينيين.
وأكد الجانبان أن عدد حالات الاعتقال بلغ، منذ بدء العدوان المستمر على غزة، أكثر من 11 ألفا و600 شخص من الضفة بما فيها القدس، لافتين إلى مواصلة الاحتلال حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز سياساته الثابتة التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر 2023.
يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.
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