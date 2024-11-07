العالم اليوم - 33 مليون دولار أرباح رأس الخيمة العقارية في 9 أشهر

انتم الان تتابعون خبر 33 مليون دولار أرباح رأس الخيمة العقارية في 9 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 05:25 صباحاً - ارتفعت أرباح شركة رأس الخيمة العقارية، المتخصصة في التطوير العقاري في إمارة رأس الخيمة والمدرجة في سوق أبوظبي، بنسبة 15 بالمئة لتصل إلى 121 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقابل أرباح قدرها 105 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2023.

وقالت رأس الخيمة العقارية في بيان على سوق أبوظبي المالي، إن الإيرادات قد ارتفعت بنسبة 30 بالمئة لتصل إلى 891 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقابل 686 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي.

وعن الربع الثالث 2024، سجلت الشركة إيرادات بواقع 281 مليون درهم، وبنسبة ارتفاع 62 بالمئة، مقابل 174 مليونا كانت قد سجلتها خلال الفترة المماثلة قبل عام.

وأوضحت أن صافي الأرباح في الربع الثالث قد ارتفعت بنسبة 88 بالمئة لتصل إلى 32 مليون درهم، مقابل 17 مليون درهم كانت قد سجلتها في الربع الثالث من العام 2023.