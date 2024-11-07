العالم اليوم - أوباما بأول تعليق على فوز ترامب:ليست النتيجة التي كنا نأملها

انتم الان تتابعون خبر أوباما بأول تعليق على فوز ترامب:ليست النتيجة التي كنا نأملها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 05:25 صباحاً - هنأ الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، الجمهوري دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال أوباما، في بيان مشترك مع زوجته ميشيل: "من الواضح أن هذه ليست النتيجة التي كنا نأملها، نظرا لخلافاتنا العميقة مع المرشح الجمهوري حول مجموعة كاملة من القضايا".

وأضاف: "لكن العيش في دولة ديمقراطية يعني الاعتراف بأن وجهة نظرنا لن تفوز دائما، والاستعداد لقبول الانتقال السلمي للسلطة".

وتابع أوباما: "لقد خلقت هذه الظروف رياحا معاكسة لشاغلي المناصب الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، وأظهرت الليلة الماضية أن أميركا ليست محصنة".

واختتم بيانه بالقول: "لكن التقدم يتطلب منا أن نمدّ حسن النية والرحمة حتى للأشخاص الذين نختلف معهم بشدة. هكذا وصلنا إلى هذا الحد، وهكذا سنواصل بناء بلد أكثر عدلا وإنصافا ومساواة وحرية".