حصيلة ضحايا العدوان على لبنان
قالت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الإثنين، إن 3002 شخصاً استشهدوا وأصيب 13 ألفاً و492 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس الأحد أسفرت عن 16 شهيداً و90 مصاباً.
ويتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي منذ أكتوبر 2023، لكن منذ نهاية سبتمبر الماضي زاد الكيان الإسرائيلي من وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق، ووسع نطاق استهدافاته لتمتد إلى العاصمة بيروت، مما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلا عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.
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