متظاهرون مؤيدون لفلسطين يغلقون الطرق في وسط باريس

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أحمد جودة - القاهرة - أغلقت مجموعة من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين الطرق في وسط العاصمة الفرنسية باريس، مطالبين بفرض عقوبات على إسرائيل.

وظهر المحتجون حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها "افرضوا عقوبات على إسرائيل".

وطالب المتظاهرون في باريس الحكومة الفرنسية بفرض عقوبات على إسرائيل، ووقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانتشرت الاحتجاجات المناهضة للحرب في جميع أنحاء فرنسا خلال الأيام الأخيرة.

ويعيش عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية في مناطق شمال قطاع غزة أوضاعا كارثية جدا ومأساوية، حيث أعلن الدفاع المدني في القطاع أن طاقمه معطل قسرا في كافة مناطق شمال القطاع بفعل الاستهداف الإسرائيلي المستمر.

ولليوم السادس والعشرين يستمر الجيش الإسرائيلي في عمليته العسكرية على محافظة شمال قطاع غزة، وتحديدا في جباليا ومخيمها حيث يستمر في قصف المدنيين ونسف منازلهم ويمنع دخول المساعدات والغذاء والمياه والدواء والوقود.