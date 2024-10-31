العالم اليوم - التضخم في منطقة اليورو يرتفع إلى 2% خلال أكتوبر

انتم الان تتابعون خبر التضخم في منطقة اليورو يرتفع إلى 2% خلال أكتوبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال أكتوبر إلى 2 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة مع 1.7 بالمئة في الشهر السابق، وهو ما يزيد عن متوسط التوقعات بتسجيله 1.9 بالمئة خلال الشهر الجاري.

وعلى أساس شهري تسارع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 0.3 بالمئة بعد أن تراجع بنسبة 0.1 بالمئة في الشهر السابق.

مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع متقلبة الأسعار مثل الغذاء والطاقة، استقر في أكتوبر عند 2.7 بالمئة على أساس سنوي، على عكس التوقعات بانخفاضه إلى 2.6 بالمئة.