العالم اليوم - دخول مسيرتين من لبنان إلى شمال إسرائيل دون إصابات

انتم الان تتابعون خبر دخول مسيرتين من لبنان إلى شمال إسرائيل دون إصابات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:27 مساءً - قال الجيش الإسرائيلي في بيان، ليل الثلاثاء- الأربعاء، إنه ت مرصد طائرتين مسيرتين تعبران من لبنان إلى إسرائيل بعد انطلاق صفارات الإنذار في الجليل الأعلى، مضيفا أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد سقوط هدفين في المنطقة.

وجاء في بيان الجيش الإٍسرائيلي "بعد انطلاق صفارات الإنذار في الساعة 00:21 في منطقة الجليل الأعلى، تم تحديد مسيرتين تعبران من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية. وتم تحديد الأهداف الساقطة في المنطقة. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".

وأضاف "بعد إطلاق صافرة الإنذار عند الساعة 23:50 في منطقة يعارة، تم إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه. تم تحديد الهدف لاحقًا على أنه إنذار كاذب".