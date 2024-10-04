نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاث غارات إسرائيلية تستهدف بيروت اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استهدفت ثلاث غارات إسرائيلية اليوم الضاحية الجنوبية لبيروت، وفقًا لما أفادت به مراسلتنا في المدينة. الغارات التي وقعت بعد ظهر الجمعة، أصابت مناطق قريبة من الجامعة اللبنانية في حي الجامعة والليلكي، بينما استهدفت الغارة الثالثة محيط منطقة الحدث.

تدمير عدة منازل

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن الغارتين الأوليين دمرتا عدة مبانٍ، بينما وقعت الغارة الثالثة بالقرب من ملعب الراية في اتجاه السانت تريز.

مقتل عدد من المسعفين

وفي حادث آخر، قُتل عدد من المسعفين وأُصيب آخرون بجروح إثر ضربة إسرائيلية استهدفت مركزًا للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة خربة سلم جنوب لبنان. كما شن الطيران الإسرائيلي غارات أخرى في مناطق جنوبية مختلفة ومحيط مدينة الهرمل. جاءت هذه الغارات بعد هجوم مكثف ليلة الخميس - الجمعة على الضاحية الجنوبية، وصفته مراسلتنا بأنه أشد من القصف الذي اغتيل فيه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. وتشير مصادر إسرائيلية إلى أن الهدف المحتمل لهذا الهجوم كان هاشم صفي الدين، ابن خالة نصر الله والمرشح لخلافته في قيادة الحزب.