نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاث غارات إسرائيلية تستهدف بيروت اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة Rt في بيروت بوقوع ثلاث غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للمدينة بعد ظهر اليوم الجمعة.

وأوضحت المراسلة أن غارتين استهدفتا حي الجامعة (بالقرب من الجامعة اللبنانية) والليلكي بالضاحية الجنوبية لبيروت، فيما أصابت الغارة الثالثة محيط الحدث في الضاحية.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الغارتين الأولين ضربتا أكثر من مبنى في المنطقة المستهدفة، أما الغارة الثالثة فشنها الطيران الإسرائيلي على محيط ملعب الراية باتجاه منطقة السانت تريز.

وفي تطور آخر، أفادت مراسلة Rt بمقتل مسعفين وإصابة عدة أشخاص آخرين بجروح بعد أن استهدفت ضربة جوية إسرائيلية مركزا للهيئة الصحية الاسلامية في بلدة خربة سلم في جنوب لبنان.

كما نفذت القوات الإسرائيلية اليوم عدة غارات على مناطق جنوب لبنان، وكذلك في محيط مدينة الهرمل.

وكان الطيران الإسرائيلي شن أكثر من 5 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت في ساعة متأخرة من ليلة الخميس - الجمعة، قبل أن ينفذ قصفا وصفته مراسلتنا بأنه كان أكبر من القصف الذي اغتيل فيه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وذكرت مصادر عبرية أن المستهدف في ذلك الهجوم على الضاحية هو هاشم صفي الدين ابن خالة نصر الله والمرشح لخلافته في منصب أمين عام للحزب.