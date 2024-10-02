جوتيرتش: الوضع في لبنان يتحول إلى الأسوأ.. وحان الوقت لحل الدولتين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 04:30 مساءً - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الوضع في لبنان يتحول إلى الأسوأ، مضيفًا أن حدة تبادل النيران بها تتسع.

وأضاف جوتيريش خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط، أن إسرائيل رفضت مقترحًا فرنسيًا لوقف النار في لبنان، لافتًا إلى أن المدنيين في لبنان يدفعون ثمنًا باهظًا.

وأشار إلى أنه "من الضروري تفادي الحرب الشاملة في لبنان، مؤكدًا أنه حان وقت وقف النار الفوري في غزة ووقف الأعمال العدائية في لبنان.

ولفت إلى أن إيران أطلقت نحو 200 صاروخ تجاه إسرائيل، مؤكدًا أن هذه الصواريخ الإيرانية قتلت فلسطينيا في الضفة الغربية.

وتابع قوله “الاعتداءات الإيرانية على إسرائيل لا تخدم القضية الفلسطينية”، مشددًا على ضرورة الوصول إلى حل الدولتين ووقف دائرة العنف في الشرق الأوسط.