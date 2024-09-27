عاجل - هيئة البث الإسرائيلية: حسن نصر الله كان في المقر المستهدف لكن لا دليل قطعيا حتى الآن يؤكد مقتله

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أحمد جودة - القاهرة - حسن نصر الله كان في المقر المستهدف لكن لا دليل قطعيا حتى الآن يؤكد مقتله

نقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن مصدر مطلع أن هناك مؤشرات تشير إلى تصفية حسن نصر الله خلال الضربة الجوية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت وتزيد الاحتمالات مع مرور الوقت وحزب الله لا يصدر بيانًا. وفي السياق نفسه، أكد موقع أكسيوس نقلًا عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن هناك دلائل على أن نصر الله كان في موقع الهجوم، وأن فرص خروجه حيًا ضئيلة للغاية ولكن لا دليل قطعي يوكد مقتله حتى الآن.

تأكيدات إيرانية ببقاء نصر الله حيًا

في المقابل، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر مطلعة أن حسن نصر الله والقيادي في حزب الله هاشم صفي الدين أحياء، مما ينفي المزاعم الإسرائيلية حول تصفيتهما.

حصيلة الضحايا والأضرار

أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الغارات الإسرائيلية على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية أسفرت عن ارتقاء شهيدين وإصابة 76 آخرين بجروح متفاوتة في حصيلة أولية. وتصاعد الدخان الكثيف وسمعت أصوات الانفجارات العنيفة في العاصمة بيروت والضواحي المحيطة.

موقف الولايات المتحدة من الهجوم

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن إسرائيل لم تبلغها مسبقًا بعملية القصف في بيروت، وأن الولايات المتحدة لم تكن ضالعة فيها. وأوضح البنتاجون أن وزير الدفاع الأمريكي أجرى اتصالًا مع نظيره الإسرائيلي عقب الهجوم، لكنهم لا يملكون معلومات محددة للإدلاء بها حاليًا بشأن هجوم بيروت، مؤكدين أن الولايات المتحدة لم تشارك في عملية القصف ولم تكن على علم مسبق بها.

ردود الفعل على الهجوم

يأتي هذا الهجوم في وقت حساس من التصعيد المتزايد بين إسرائيل وحزب الله. وقد أشار بعض المحللين إلى أن هذا الهجوم قد يزيد من تعقيد الوضع الإقليمي ويؤدي إلى تصعيد أكبر في الصراع بين الطرفين. يبقى مصير حسن نصر الله غامضًا وسط تضارب المعلومات، وتبقى العيون متوجهة نحو التطورات المقبلة في المنطقة.