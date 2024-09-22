نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتفاق بين واشنطن وبغداد حول انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من العراق بحلول نهاية 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال تقرير أمريكي إن واشنطن وبغداد توصلتا إلى اتفاق بشأن انسحاب القوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى من العراق بحلول نهاية عام 2026.

وذكر مسؤولون أمريكيون لـ "وول ستريت جورنال" أن مئات القوات الأمريكية وقوات التحالف المتمركزة في بغداد وغرب العراق وأجزاء أخرى من البلاد ستغادر بحلول سبتمبر المقبل أي خلال عام.. يليها سحب القوات الموجودة في أربيل بحلول نهاية العام التالي.

وتابع المسؤولون أن الخطوط العريضة لخطة الانسحاب اكتملت لكن بعض التفاصيل النهائية لا تزال بحاجة إلى تسوية، خاصة مع أعضاء آخرين في التحالف الدولي. وقال المسؤولون إنه حتى بعد عام 2026، من المرجح أن تظل قوة أمريكية صغيرة بصفة استشارية للدعم اللوجستي للقوات الأمريكية المتمركزة في سوريا بموجب اتفاقية أمنية ثنائية جديدة مع العراق.

وكان مسؤول في البنتاغون قد أعلن، مطلع سبتمبر الحالي، أن الولايات المتحدة على علم بالتقارير التي ظهرت في وسائل الإعلام بشأن الخطط المحتملة لسحب القوات الأمريكية من العراق، لكن الولايات المتحدة "ليست مستعدة بعد للإعلان عن أي مواعيد محددة".

وجاء تصريح المسؤول الأمريكي، بعد أن نشرت وكالة "رويترز"، تقريرا حول توصل الحكومة العراقية والتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، إلى تفاهم بشأن خطة إنهاء عملياته، وأن الخطة تتضمن خروج مئات من قوات التحالف الدولي من العراق، بحلول أيلول سبتمبر 2025، أما البقية فسيتم انسحابهم في العام 2026.