نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموساد كلمة السر في تفجيرات البيجر بلبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الموساد كلمة السر في تفجيرات البيجر بلبنان، عبر منصة "إكس"، كتب تشارلز ليستر، الخبير لدى معهد الشرق الأوسط (MEI)، أنه "وفقا لتسجيلات الفيديو.. من المؤكد أنه تم إخفاء عبوة بلاستيكية متفجرة صغيرة بجانب بطارية يتم تشغيلها من بعد عن طريق إرسال رسالة".

وهذا يعني في رأيه أن "جهاز الموساد (الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية المسؤولة عن العمليات الخاصة) اخترق سلسلة التوريد".

وكان المئات من عناصر حزب الله في لبنان وسوريا قد أصيبوا، الثلاثاء، بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي كانوا يحملونها.

وقالت جماعة حزب الله اللبنانية في بيان، إن سلسلة انفجارات متزامنة لأجهزة اتصال محمولة (بيجر) تستخدمها الجماعة تسببت في مقتل اثنين من مقاتلي الجماعة وفتاة.

شهدت عدة مناطق لبنانية اليوم الثلاثاء، سلسلة من الانفجارات بسبب اختراق أعداد كبيرة من أجهزة «pagers» وتفجيرها، في واحدة من أكبر العمليات الموجهة ضد حزب الله، بعدما انفجرت أجهزة اتصالات ونداء لاسلكية محمولة تعمل بنظام pagers، ويستخدمها عناصر حزب الله اليوم بشكل متتالي ومتزامن، ما أدى إلى وقوع مئات الإصابات والتي تُقدر بأكثر من 1000 إصابة.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي التفاصيل الكاملة لأجهزة البيجر، التي كانت تُستخدم لتلقي الرسائل أو الإشعارات. كانت شائعة في التسعينيات وأوائل الألفية، ولكن مع تطور الهواتف الذكية، أصبحت أقل استخدامًا. إليك بعض المعلومات الأساسية عنها:

مكونات وأساسيات البيجر



1. التصميم: جهاز صغير يمكن حمله بسهولة، وغالبًا ما يحتوي على شاشة عرض.

2. التواصل: يعتمد على إشارات ترددات الراديو لتلقي الرسائل من المحطات الأرضية.

3. الوظائف: يمكن أن يستقبل نصوصًا أو نغمات تنبيه أو مكالمات.

الاستخدامات



- المجالات الطبية: يستخدمه الأطباء والمستشفيات لتلقي إشعارات طبية عاجلة.

- خدمات الطوارئ: يُستخدم في حالات الطوارئ لإبلاغ الفرق بشكل سريع.

- التجارة: تُستخدم أحيانًا في مجالات البيع بالتجزئة لإعلام الموظفين.

المزايا والعيوب

- موثوقية: يعمل في مناطق لا تتوفر فيها تغطية الهاتف المحمول.

- عمر البطارية: عادةً ما يدوم لفترة طويلة مقارنة بالهاتف الذكي.

العيوب



- الوظائف المحدودة: لا يمكنه إجراء المكالمات أو الوصول إلى الإنترنت.

- نقص الدعم: العديد من الشبكات توقفت عن دعم خدمات البيجر.



أجهزة البيجر كانت جزءًا مهمًا من الاتصال الشخصي والمهني، لكنها الآن تُعتبر تقنية قديمة مقارنةً بالتطورات الحديثة في مجال الاتصالات.