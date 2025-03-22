ميرنا نور الدين وعمر عطية: شائعات الانفصال تتصاعد بعد حذف الصور المشتركة من إنستغرام

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 مارس 2025 03:55 مساءً -

متابعة- بتول ضوا

في الوقت الذي تحتفل فيه الفنانة ميرنا نور الدين بالنجاح الكبير لمسلسلها الرمضاني “فهد البطل” إلى جانب الفنان أحمد العوضي. تتعرض حياتها الشخصية لموجة من الشائعات حول انفصالها عن زوجها عمر عطية بعد زواج دام أقل من عامين. فما هي تفاصيل هذه الشائعات؟ وهل سيتم الإعلان عن الانفصال رسمياً؟

أثارت ميرنا نور الدين وزوجها عمر عطية، مدرب اللياقة البدنية، جدلاً واسعاً بعد قيامهما بحذف جميع الصور المشتركة من حساباتهم على إنستغرام. وقد لاحظ المتابعون هذا التغيير الأسبوع الماضي. حيث قامت ميرنا بحذف الصور التي تجمعها بعمر، وقام هو بدوره بحذف صورهما معاً.

هذا التصرف عزز من انتشار شائعات الانفصال، خاصةً في ظل عدم وجود أي توضيح رسمي من الطرفين حتى الآن. وبينما ينتظر الجميع تصريحاً واضحاً. يتساءل الكثيرون: هل ستكون الأيام المقبلة شاهدةً على إعلان رسمي بإنهاء هذه العلاقة؟

كانت ميرنا نور الدين وعمر عطية قد احتفلا بزفافهما في يونيو 2023، حيث أقيم حفل زفاف كبير حضره العديد من الفنانين والأصدقاء. وقد جمعت بينهما قصة حب لفتت انتباه الجمهور. خاصةً أن عمر يعمل في مجال اللياقة البدنية ولا ينتمي إلى الوسط الفني.

ومنذ زواجهما، بدت علاقتهما مستقرة، حيث كانت صورهما على منصات التواصل الاجتماعي تعكس حالة من الحب والتفاهم. ومع ذلك، فإن حذف الصور المشتركة أثار تساؤلات حول ما إذا كانت هذه العلاقة قد وصلت إلى طريق مسدود.

تذكرنا هذه الحالة بالعديد من النجمات العربيات اللاتي تزوجن من أشخاص من خارج الوسط الفني، مثل أروى جودة ونسرين طافش، وانتهت علاقاتهن بالانفصال. فهل ستكون ميرنا نور الدين الإضافة الجديدة إلى هذه القائمة؟

في ظل غياب أي تصريح رسمي، يبقى الجميع في حالة ترقب. ومع استمرار النجاح المهني لميرنا في مسلسل “فهد البطل”، يبدو أن حياتها الشخصية ستظل تحت الأضواء لفترة قادمة