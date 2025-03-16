كارلو أنشيلوتي: هذا الأمر لن يتكرر…

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 06:55 صباحاً - علّق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، على فوز فريقه 2-1 على مضيفه فياريال في الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني.

ولعب ريال مدريد المباراة بعد أقل من 72 ساعة على مباراته مع أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، وهو مخالف لبروتوكول الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والذي ينص على مدة لا تقل عن 72 ساعة بين المباريات لكل فريق.

وقال أنشيلوتي: التفسير هو أن هذا الفريق لديه شيء خاص، شخصية، التزام، لا يمكنهم دائماً القيام بذلك، وأحياناً أشعر بالغضب منهم، نحن مدينون لهؤلاء اللاعبين بالجهد الهائل الذي بذلوه.

وأضاف: هذه هي المرة الأخيرة التي سنلعب فيها قبل مرور 72 ساعة بين مباراة والأخرى، لن نفعل ذلك مرة أخرى، لقد طلبنا من رابطة الليجا تغيير الجدول مرتين، ولم يحدث شيء، إنها المرة الأخيرة.

وقال أيضاً: لقد كان الفريق قادراً على الصمود في اللحظات الصعبة، بعد ذلك، بدأنا شيئاً فشيئاً في التحكم بالكرة بشكل أفضل وبدأنا نبحث عن الفرص، جاء هدفان من مبابي، وبعض الهجمات المرتدة التي كان من الممكن أن تخرج بشكل أفضل في الشوط الثاني.

وأكد أنشيلوتي: أنا فخور جداً، لقد كانت مباراة صعبة، بسبب كل ما حدث، وساعات الراحة، وقوة الخصم، الذي هو فريق جيد، لكننا عانينا جسدياً، انتهى الأمر بالفريق مرهقاً، وهذا أمر طبيعي تماماً، إنه فوز يقول الكثير عن هذا الفريق… كان من المهم بالنسبة لنا الفوز اليوم، سأشاهد مباراة أتلتيكو وبرشلونة، بالطبع ستكون ممتعة للغاية، كهاوٍ، سأكون من مشجعي كرة القدم ولا شيء أكثر.