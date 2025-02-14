الدوري الألماني: أوجسبورغ ولايبزيج 0-0

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 11:49 مساءً - خيّم التعادل السلبي على افتتاحية الجولة الثانية والعشرين من الدوري الألماني بكرة القدم بين أوجسبورغ ولايبزيج.

وبهذا التعادل رفع أوجسبورغ رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني عشر، ووصل لايبزيج إلى النقطة 37 في المركز الرابع.

ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب فرق الدوري الألماني بـ 54 نقطة يليه باير ليفركوزن بـ 46 نقطة، وفي المركز الثالث آينتراخت فرانكفورت بـ 39 نقطة.