نيوكاسل يتصدى لـ آرسنال في محاولة خطف إيساك

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 10:53 صباحاً - يبدو أن نيوكاسل يونايتد لا يريد التخلي عن مهاجمه السويدي ألكسندر إيساك في الميركاتو الشتوي الحالي، حيث يضع المزيد من العراقيل في طريق آرسنال في هذه الصفقة.

صحيفة (ميرور) البريطانية قالت إن نيوكاسل لا يخطط للتخلي عن الدولي السويدي في كانون الثاني الجاري، مفضلاً الاحتفاظ به.

وسجل إيساك 10 أهداف في آخر 9 مباريات خاضها مع نيوكاسل، الأمر الذي زاد من التكهنات حول مستقبله، في ظل اهتمام آرسنال بضمه.

وأكدت الصحيفة، أن نيوكاسل لا يريد التفريط بلاعبه بمقابل أقل من 115 مليون جنيه إسترليني، حال فكر في بيعه.

وأبدى إيدي هاو مدرب نيوكاسل، تمسكه باللاعب، بقوله: لا يوجد أي شخص في نيوكاسل يريد السماح لأليكس بالرحيل… إنه ضمن خططنا طويلة الأمد، فهو لاعب من الطراز الرفيع.