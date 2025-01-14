ماتيس تيل وكريستوفر نكونو بطلا صفقة تبادلية تلوح في الأفق

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 09:56 صباحاً - تحدث تقرير صحفي عن وجود محادثات بين تشيلسي الإنكليزي وبايرن ميونيخ الألماني لضم المهاجم ماتيس تيل خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، مقابل ترك أحد لاعبيه يرحل إلى الاتجاه المعاكس.

فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين أكد أن صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين تشيلسي وبايرن ميونيخ، مشيراً إلى أن الحديث في مراحله الأولى، ولا يزال تشيلسي لم يحصل على إجابة فيما يخص سعر تيل.

من جانبه قال الصحفي فلوريان بليتينبيرغ إن مهاجم تشيلسي كريستوفر نكونكو طلب من ناديه العودة إلى الدوري الألماني والانضمام إلى صفوف نادي بايرن ميونيخ، نظراً لتكرر جلوسه على دكة البدلاء.

وأضاف بيليتينبيرغ: المحادثات جارية، لكنها لا تزال في مرحلة مبكرة، ومع ذلك، فإن بعض الأطراف لديهم شكوك حول ما إذا كان يمكن إكمال صفقة التبادل هذه بحلول 3 شباط المقبل، بالإضافة إلى ذلك، سيعتمد كل شيء على القرار النهائي للاعب ماتيس تيل.