إيهاب توفيق: “تترجى فيَّ” قصة حقيقية عشتها

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 08:47 مساءً - كشف الفنان إيهاب توفيق عن الجوانب العاطفية وراء أغنيته الشهيرة “تترجى فيا”، التي تُعتبر من أبرز الأغاني في بداية الألفية.

وأشار إلى أن الأغنية مستوحاة من تجربة حب حقيقية عاشها، لكنها انتهت بفشل مؤلم.

وأوضح توفيق في مقابلة تلفزيونية أن الأغنية تعكس مشاعره خلال فترة صعبة مر بها بعد انتهاء تلك العلاقة، مشيرًا إلى أن القصة بدأت بتحديات عديدة وتطورت بشكل سلبي.

وقال: “كانت هناك قصة حب انتهت بسبب مشاكل كثيرة، والعلاقة تطورت بشكل سيئ جدًا”.

وأضاف إيهاب أن كلمات الأغنية، وخاصة عبارة “جاي بعد إيه بتحس بيا”، كانت تعبيرًا مباشرًا عن الألم الذي عاشه، مؤكدًا أنه اتخذ قرار إنهاء القصة بشكل نهائي. وعلق: “أنا كنت قفلت خلاص”.

أما عن رأي الفتاة في الأغنية، فقد أكد إيهاب أنه لم يهتم بمعرفة ما إذا كانت الفتاة المعنية قد فهمت أن الأغنية وُجهت لها، حيث قال: “خلصت”. وأضاف أن الفتاة حاولت العودة إليه بعد ذلك، لكنه كان قد قرر المضي قدمًا في حياته.

وفيما يتعلق ببداياته الفنية، ذكر إيهاب توفيق أنه لم يكن يطمح لأن يصبح مطربًا في البداية.