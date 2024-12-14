المهن التمثيلية تبحث عن نبيل الحلفاوي.. ما القصة؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - أثارت الأنباء التي تفيد بتعرض الفنان الكبير نبيل الحلفاوي لوعكة صحية خطيرة جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، خاصة مع عدم الكشف عن تفاصيل حالته الصحية، على عكس ما يحدث مع العديد من نجوم الفن الذين يعلنون عن أزماتهم الصحية.

في هذا السياق، نفى الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية المصرية، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، معرفتهم بأي تفاصيل حول الحالة الصحية للحلفاوي، مشيراً إلى أنهم لم يتمكنوا من التواصل معه أو مع أبنائه.

وأضاف مكرم أن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، حاول عدة مرات الاتصال بأرقام الحلفاوي أو أي من أبنائه، لكن جميع الأرقام كانت مغلقة، مما حال دون الحصول على أي معلومات حول حالته الصحية. وأكد أنهم يسعون للحصول على أي معلومات للاطمئنان على الحلفاوي.

وكان المخرج عمرو عرفة قد نشر تغريدة عبر حسابه على موقع “إكس”، أشار فيها إلى أن الحالة الصحية للحلفاوي في خطر، مطالباً محبيه ومتابعيه بالدعاء له لتجاوز هذه الأزمة.