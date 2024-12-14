مدرب خورفكان: جاهزون لمواجهة النصر

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 01:54 مساءً - أكد مدرب خورفكان، عبد المجيد النمر، جاهزية فريقه للقاء النصر، غداً الأحد، في الجولة العاشرة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

وقال النمر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: نواجه النصر في مباراة مهمة وصعبة قبل توقف الدوري، لمشاركة المنتخب الإماراتي في كأس الخليج 26 في الكويت… نحن مستعدون لتقديم أداء جيد أمام النصر، ولدينا حالة من التفاؤل بإمكانية تحقيق نتيجة إيجابية، مع اكتمال الصفوف، وعدم وجود غيابات مؤثرة.

وأضاف: من المهم في هذا التوقيت، الخروج بنتيجة إيجابية، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من فترة التوقف المقبلة.