كيف أصنع مرطباً طبيعياً في منزل؟!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 01:04 مساءً - لماذا نختار المرطبات الطبيعية؟

تُعدُّ المرطبات الطبيعية خيارًا رائعًا لمن يبحثون عن طرق للحفاظ على بشرتهم ناعمة وصحية بدون استخدام المواد الكيميائية القاسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تصنيع المنتجات الطبيعية في المنزل يُمكن أن يكون وسيلة فعّالة لتوفير المال وضمان معرفة كامل المكونات المستخدمة.

المكونات الأساسية لتحضير مرطب طبيعي

للبدء في صنع مرطبك الطبيعي، ستحتاج إلى بعض المكونات البسيطة والمتوفرة بسهولة. إليك قائمة ببعض العناصر الأساسية التي يُمكنك استخدامها:

زيت جوز الهند : معروف بخصائصه المرطبة والمغذية للبشرة.

: معروف بخصائصه المرطبة والمغذية للبشرة. زبدة الشيا : تساعد في تجديد الجلد وتغذيته بعمق.

: تساعد في تجديد الجلد وتغذيته بعمق. زيت الزيتون : يساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.

: يساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد بفضل خصائصه المضادة للأكسدة. زيت اللوز الحلو : مثالي للبشرة الحساسة ويحافظ على نعومتها.

: مثالي للبشرة الحساسة ويحافظ على نعومتها. زيوت عطرية (مثل اللافندر أو الورد): تُضاف لأغراض العلاج العطري وإضفاء رائحة زكية.

طريقة التحضير

هناك عدة خطوات يجب اتباعها لضمان نجاح عملية صنع المرطب الطبيعي:

الخطوة 1: إذابة المكونات الصلبة

في وعاء صغير، قم بإذابة زبدة الشيا وزيت جوز الهند باستخدام حمام مائي على نار هادئة حتى تصبح المكونات سائلة ومتجانسة.

الخطوة 2: إضافة الزيوت السائلة

بمجرد إذابة المكونات الصلبة، ارفع الوعاء بعيدًا عن الحرارة وقم بإضافة زيت الزيتون وزيت اللوز الحلو، وامزج المكونات جيدًا.

الخطوة 3: إضافة الزيوت العطرية

أضف بضع قطرات من الزيت العطري المفضل لديك وامزج الخليط جيدًا. هذه الخطوة اختيارية ويمكن تعديلها حسب الرغبة في الرائحة.

الخطوة 4: التبريد والتعبئة

انقل المزيج إلى وعاء زجاجي نظيف واتركه يبرد تمامًا. عند التبريد، سيصبح المرطب أكثر سماكة وقوامًا ملائمًا للاستخدام.

كيفية استخدام المرطب الطبيعي

للاستفادة القصوى من هذا المرطب الطبيعي، يُفضل استخدامه بعد الاستحمام مباشرة، حيث تكون المسام مفتوحة والجسم قادرًا على امتصاص المرطب بشكل أفضل. قم بتدليكه بلطف على البشرة الدافئة في حركات دائرية لضمان توزيع متساوي وامتصاص مثالي.

الخلاصة

صنع مرطب طبيعي في المنزل ليس فقط تجربة ممتعة ومفيدة ولكن أيضًا طريقة فعّالة للعناية ببشرتك مع تجنب المواد الكيميائية الضارة الموجودة في منتجات السوق التقليدية. جرب هذه الوصفة وشاركها مع أصدقائك للحصول على بشرة ناعمة ومتألقة بشكل صحي وطبيعي.