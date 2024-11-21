تحذير صحي عاجل: تفشي الإشريكية القولونية يهدد الولايات المتحدة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) تحذيراً عاجلاً بشأن تفشي واسع لبكتيريا الإشريكية القولونية (E. coli) في 18 ولاية أمريكية، وذلك بعد ربط الحالات المؤكدة بتناول جزر عضوي ملوث.

تفاصيل التفشي:

حالات إصابة: بلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالإشريكية القولونية حوالي 40 حالة، أدت إلى دخول 15 شخصًا إلى المستشفى ووفاة شخص واحد.

المصدر: تم تحديد مصدر التلوث على أنه جزر عضوي من إنتاج شركة واحدة.

الأعراض: تشمل أعراض الإصابة بالإشريكية القولونية الإسهال الشديد (قد يكون دمويًا)، والقيء، والحمى، وتشنجات البطن.

المخاطر: تعد الإشريكية القولونية من أخطر مسببات الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء، ويمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل فشل الكلى ومتلازمة انحلال الدم.

من هم الأكثر عرضة للخطر؟

الأطفال الصغار: هم أكثر عرضة للإصابة بالجفاف الشديد نتيجة للإسهال والقيء.

كبار السن: يمتلك كبار السن جهاز مناعة أضعف، مما يجعلهم أكثر عرضة للمضاعفات.

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة: مثل مرضى السكري وأمراض الكلى.

كيفية الوقاية:

غسل الخضروات والفواكه جيدًا: قبل تناول أي نوع من الخضروات والفواكه، يجب غسلها جيدًا بالماء الجاري.

طهي الطعام جيدًا: يجب طهي اللحوم والدواجن بشكل كامل لقتل البكتيريا.

فصل الأطعمة النيئة عن المطهية: تجنب تلوث الأطعمة المطهية بالبكتيريا الموجودة في الأطعمة النيئة.

غسل اليدين بانتظام: اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون قبل تحضير الطعام وبعد التعامل مع اللحوم النيئة.

ماذا تفعل إذا كنت تشك في إصابتك؟

إذا كنت تعاني من أعراض الإشريكية القولونية، يجب عليك استشارة الطبيب فورًا، خاصة إذا كنت تعاني من إسهال دموي أو حمى عالية.