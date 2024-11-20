مشروع يجمع بين السكن المشترك ومساحات العمل في رأس الخيمة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 10:54 مساءً - أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية عن تعاونها مع شركة أ.ر.م. القابضة و«هايف» لإطلاق مشروع يجمع بين العيش والعمل في ميناء العرب في رأس الخيمة.

يعيد المشروع تعريف أسلوب الحياة العصرية في الإمارة، بهدف تلبية تطلعات الشباب ورواد الأعمال العصريين الباحثين عن بيئة تجمع بين السكن والعمل في مكان واحد.

تجسد هذه الشراكة خطوة استراتيجية تعكس التزام شركة رأس الخيمة العقارية بتعزيز جاذبية الإمارة كوجهة مثالية للراغبين في نمط حياة متوازن وحيوي، حيث يجمع المشروع الجديد بين أسلوب الحياة الإبداعي ومساحات العمل المشتركة، مما يوفر تجربة فريدة مرنة ضمن مجتمع متكامل.

سيوفر «هايف» حلولاً سكنية متطورة تتماشى مع أسلوب الحياة الحيوي للموظفين الشباب، كما يقدم المشروع تجربة معيشية متكاملة تعتمد على ركائز المرونة، والمجتمع، والراحة، مما يعكس التزام «هايف» بتوفير بيئة سكنية تتماشى مع تطلعات واحتياجات الشباب.

فرص كبيرة

قال محمد سعيد الشحي، الرئيس التنفيذي لشركة أ.ر.م. القابضة: «يزخر السوق المحلي بفرص كبيرة تتطلب مبادرات متميزة لاستقطاب الشباب المبدعين ورواد الأعمال الباحثين عن بيئات تدعم نموهم، ومن خلال مشاريعنا، نقدم دعماً حقيقياً لهم عبر حلول سكنية وبتكلفة معقولة، تتيح للشباب التركيز على تطوير طموحاتهم المهنية والشخصية، يعكس تعاوننا مع رأس الخيمة العقارية التزامنا ببناء مجتمع مزدهر ومستدام، ويعزز من جاذبية رأس الخيمة كوجهة مثالية للإقامة والعمل».

علامة فارقة

من جهته، قال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: «تمثل شراكتنا مع «هايف» علامة فارقة في مسيرة الشركة نحو الابتكار وتعزيز أسلوب الحياة وخيارات العيش في الإمارة. هذا المشروع المتكامل، الذي يجمع بين مساحات العيش والعمل المشترك، يضع معياراً جديداً لبيئات المعيشة والعمل في رأس الخيمة، نحن نبني مجتمعات نابضة بالحياة تُشجع على التواصل والنمو والإبداع، مما يعزز مكانة رأس الخيمة كوجهة مفضلة لجيل جديد من رواد الأعمال والمبتكرين».

وجهة نابضة

وعبّر باس آكرمان، الرئيس التنفيذي لشركة «هايف»، عن تطلعه للشراكة مع شركة رأس الخيمة العقارية في توسعها داخل الإمارة. وأضاف: «هذه الشراكة تدمج بسلاسة بين مفهوم «هايف» المبتكر للسكن ورؤية رأس الخيمة العقارية في إنشاء وجهة نابضة بالحياة تستقطب رواد الأعمال والمحترفين الشباب ويهدف إلى ابتكار مساحات معيشية متميزة تتمحور حول المجتمع، وتلبية الطموحات الفريدة لمشروع ميناء العرب».

تجربة شاملة

يتكون المشروع من 23 وحدة، تشمل مبنى «هايف» الذي سيضم 117 وحدة سكنية، ومبنىً سكنياً آخر يحتوي على 116 وحدة للبيع، صُمم المشروع ليقدم تجربة شاملة تجمع بين السكن والعمل، ويتميز بتوفير 300 متر مربع من المساحات التجارية و2,000 متر مربع من مساحات العمل المشترك المتطورة.