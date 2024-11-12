شرطة رأس الخيمة تنظم ورشة شهادة الخبير أمام المحاكم

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 10:54 مساءً - شهد اللواء علي عبدالله بن علوان، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، ورشة عن «شهادة الخبير أمام المحاكم»، التي نظمتها شرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع محاكم رأس الخيمة، وقدمها المستشار محمد طلعت أبو المكارم، رئيس محكمة التمييز، بحضور كبار الضباط والمنتسبين.

وأوضح المستشار أبو المكارم، أن الهدف من الورشة فهم دور شهادة الخبير الفني في القضايا، لأن له دوراً حيوياً يساعد القاضي على الوصول إلى الحكم العادل. وللشهادة بوجه عام دور مهم في الفصل بالقضايا، لأنها من المصادر الأساسية للأدلة، ولها تأثير كبير في تحديد مسار القضية، فضلاً عن إسهامها في تكملة الأدلة الأخرى، لتقديمها المعلومات من زوايا مختلفة، حتى الشهادة السماعية تحظى بتقدير المحكمة، متى وثقت من مصدرها.

ولفت أبو المكارم، إلى أن المحكمة تكفل للخبير الضمانات التي تمكّنه من إبداء رأيه الفني، بسهولة، وبطريقة تمكن الحضور من فهم المسألة الفنية، التي فحصها، وأن المحكمة، وهي بصدد مناقشة الخبير وباقي الشهود في الدعوى، تقوم بما يلزمها به القانون من إجراء التحقيق النهائي، الذي يمكنها من تقدير أدلة الدعوى كافة، وصولاً إلى وجه الحق فيها.