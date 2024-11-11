نكهة السجائر الإلكترونية الأكثر ضرراً!

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:58 صباحاً - مخاطر النكهات في السجائر الإلكترونية: ما الذي يجعل بعضها أكثر ضرراً من غيرها؟

في السنوات الأخيرة، أصبحت السجائر الإلكترونية خياراً شعبياً للكثير من المدخنين حول العالم. يستخدم البعض هذه التقنية كنقطة تحول للإقلاع عن التدخين التقليدي، بينما يراها آخرون وسيلة للاستمتاع بنكهات متجددة ومبهجة. على الرغم من ذلك، هناك مخاوف متزايدة حول كيفية تأثير بعض نكهات السجائر الإلكترونية على الصحة.

لماذا تعتبر بعض النكهات أكثر خطورة؟

تحتوي السجائر الإلكترونية على سوائل تتكون من مكونات مختلفة مثل الجلسرين النباتي والبروبيلين غليكول والنيكوتين والنكهات. وتتنوع هذه النكهات بين الفواكه والحلويات والمشروبات والكثير من الخيارات الأخرى، ولكن لا تُعتبر جميعها آمنة بالدرجة نفسها. بعض النكهات قد تحتوي على مكونات كيميائية تتفاعل عند تسخينها، مما قد يؤدي إلى إنتاج مواد ضارة بالصحة.

أكثر النكهات المضرة بالصحة

إليكم قائمة ببعض النكهات التي يُعتقد أنها قد تكون أكثر ضرراً مقارنةً بالنكهات الأخرى:

نكهة الزبدة: تحتوي عادةً على مادة الدياستيل، التي تُعتبر مسؤولة عن حالة تُعرف بالتهاب الشعب الهوائية المُستحث كيميائياً، والمعروف أيضاً باسم “رئة الفشار.”

نكهات التبغ المعزز: توجد فيها مواد كيميائية إضافية لتعزيز الطعم والروائح، وقد تزيد من مخاطر الالتهابات الرئوية وأمراض القلب.

نكهة القرفة: عند تسخينها، يمكن أن يتولد منها مركبات كيميائية مثل الكومارين، والذي أُثيرت مخاوف حول آثاره السامة.

نكهات الحمضيات: يمكن أن تحتوي على مستويات عالية من الأحماض المضافة، مما قد يؤدي لتهيج الأغشية المخاطية.

كيف تحمي نفسك من المخاطر المحتملة؟

في ضوء المخاوف المحيطة بنكهة السجائر الإلكترونية، من المهم أن يتخذ المستخدمون خطوات لحماية أنفسهم. إليك بعض النصائح:

اختر النكهات من شركات معتمدة ومشهورة تتبع معايير السلامة.

اقرأ ملصقات المكونات وتجنب المواد الكيميائية المعروفة بأنها ضارة.

فكر في تقليل استهلاك السجائر الإلكترونية واعتبر طرقاً أخرى للإقلاع عن التدخين إن أمكن.

في النهاية، بينما تقدم السجائر الإلكترونية بديلاً لبعض المدخنين، إلا أن الفهم الشامل لمخاطرها، خاصةً المرتبطة بالنكهات، يبقى أمراً ضرورياً للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.