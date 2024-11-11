الدوري الأرجنتيني (22): لانوس يلاقي بلاتينسي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، وفجر غد، الثلاثاء، مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الأرجنتيني بكرة القدم، فيلتقي ديبرتيفو ريسترا مع فيليز سارسفيلد الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الإثنين.

وفجر غد، الثلاثاء، يلعب لانوس مع بلاتينسي الساعة 00:45 بتوقيت مكة المكرمة، وتيغري مع ديفينسا خوستيكا بنفس التوقيت، وأرجنتينيوس مع بانفيلد الساعة 03:00، وبيلجرانو مع إنيستتوتو بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في الجولة (22)

سارمينتو × بوكا جونيورز 0-2

راسينغ كلوب × إنديبندينتي ريفاديفا 2-1

غودوي كروز× تاليريس كوردوبا 0-1

ريفر بليت × باراكاس سنترال 3-0

سينترال كوردوبا سانتياجو × إستوديانتس لابلاتا 1-1

هوراكان × إنديبندينتي 1-0

روزاريو سنترال × سان لورينزو 0-1

جيمناسيا لابلاتا × نيولز أولد بويز 1-0

يونيون سانتا في × أتلتيكو توكومان 1-0