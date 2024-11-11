نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الأرجنتيني (22): لانوس يلاقي بلاتينسي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، وفجر غد، الثلاثاء، مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الأرجنتيني بكرة القدم، فيلتقي ديبرتيفو ريسترا مع فيليز سارسفيلد الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الإثنين.
وفجر غد، الثلاثاء، يلعب لانوس مع بلاتينسي الساعة 00:45 بتوقيت مكة المكرمة، وتيغري مع ديفينسا خوستيكا بنفس التوقيت، وأرجنتينيوس مع بانفيلد الساعة 03:00، وبيلجرانو مع إنيستتوتو بنفس التوقيت.
النتائج المسجلة في الجولة (22)
سارمينتو × بوكا جونيورز 0-2
راسينغ كلوب × إنديبندينتي ريفاديفا 2-1
غودوي كروز× تاليريس كوردوبا 0-1
ريفر بليت × باراكاس سنترال 3-0
سينترال كوردوبا سانتياجو × إستوديانتس لابلاتا 1-1
هوراكان × إنديبندينتي 1-0
روزاريو سنترال × سان لورينزو 0-1
جيمناسيا لابلاتا × نيولز أولد بويز 1-0
يونيون سانتا في × أتلتيكو توكومان 1-0