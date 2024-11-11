نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الفرنسي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (11) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تابع برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان صدارته لترتيب هدافي الدوري الفرنسي بعد نهاية مباريات الجولة الحادية عشرة. 1- برادلي باركولا (باريس سان جيرمان): 10 أهداف

2- ماسون جرينوود (مارسيليا): 8 أهداف

3- جوناثان دايفيد (ليل): 7 أهداف

4- كانغ إن لي (باريس سان جيرمان): 6 أهداف

5- إيفان جويساند (نيس): 6 أهداف

6- كايتو ناكامورا (ستاد ريمس): 6 أهداف