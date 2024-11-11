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الدوري الفرنسي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (11)

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تابع برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان صدارته لترتيب هدافي الدوري الفرنسي بعد نهاية مباريات الجولة الحادية عشرة.

1- برادلي باركولا (باريس سان جيرمان): 10 أهداف
2- ماسون جرينوود (مارسيليا): 8 أهداف
3- جوناثان دايفيد (ليل): 7 أهداف
4- كانغ إن لي (باريس سان جيرمان): 6 أهداف
5- إيفان جويساند (نيس): 6 أهداف
6- كايتو ناكامورا (ستاد ريمس): 6 أهداف

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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