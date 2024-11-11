3 استخدامات مُفاجئة لقشر البيض!

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:58 صباحاً - فوائد قشر البيض: أكثر من مجرد مخلفات!

الكثير منا يقوم برمي قشر البيض بعد استخدام البيض نفسه في الطهي، دون التفكير في الفوائد المُدهشة التي يحملها. إلا أن العلماء والطهاة التقليديون حول العالم لاحظوا أن قشر البيض، الذي طالما اعتبرناه غير مفيد، يخبئ في طياته خصائص مفيدة تساعد في مجالات متعددة. في هذا المقال، سنكتشف معًا ثلاثة استخدامات مدهشة لقشر البيض ستغير نظرتك إليه.

1. مصدر طبيعي للكالسيوم

يعدّ قشر البيض واحداً من أغنى المصادر الطبيعية للكالسيوم. فالتركيب الكيميائي له مشابه لدقيق الصدف، مما يجعله قابلاً للامتصاص بسهولة في الجسم. يمكن طحن القشر إلى مسحوق ناعم واستخدامه كمكمل غذائي لتحسين صحة العظام والأسنان. إليك كيفية التحضير:

اغسلي قشور البيض جيداً وجففيها.

حمصيها في الفرن لمدة 10 دقائق للتخلص من أي بكتيريا.

اطحنيها حتى تصبح كالمسحوق.

أضيفي رشة منه إلى أطباقك المفضلة لزيادة كمية الكالسيوم بطريقة صحية.

2. تنظيف الأواني

يمكن استخدام قشر البيض كبديل طبيعي لتنظيف الأواني المستعصية، خصوصاً الأواني المصنوعة من الحديد أو الألومنيوم. يعتبر هذا الأسلوب صديقاً للبيئة وفعالًا في التخلص من الأوساخ:

اطحني قشور البيض جيدًا حتى تصبح مثل حبات الرمل.

أضيفي بعض من مسحوق القشر إلى الإسفنجة واستخدميه لفرك الأواني.

اشطفي الأواني جيداً بعد الانتهاء للحصول على لمعان رائع.

3. تغذية التربة

قشر البيض مصدر رائع للمعادن التي تُغذي التربة وتساعد في نمو النباتات. يمكن استخدامه في الحدائق المنزلية لتحسين الصحة العامة للنباتات. إليك الخطوات السهلة لاستخدامه في البستنة:

اطحني قشور البيض حتى تصبح ناعمة.

اخلطي المسحوق مع التربة أو رشيه حول قاعدة النباتات.

بمرور الوقت، سيُضيف القشر عناصر غذائية مفيدة للتربة مما يعزز نمو النباتات ويزيد من إنتاجية المحاصيل.

في النهاية، يبدو أن قشر البيض، هذا العنصر الذي كنا نعتبره مجرد نفايات منزليّة، يمتلك الكثير من الإمكانات المفيدة. من الآن فصاعدًا، فكر مرتين قبل التخلص منه، فقد يساعدك في تحسين صحتك، تنظيف منزلك، وازدهار حديقتك!