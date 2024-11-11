الدوري الألماني (10)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

أُنجزت على مدار أيام الجمعة، السبت، والأحد، مباريات الجولة العاشرة من الدوري الألماني بكرة القدم، وفيما يلي نتائج هذه المرحلة، وترتيب فرق المقدمة بعدها.

نتائج الجولة (10)

هايدنهايم × فولفسبورغ 1-3

شتوتغارت × آينتراخت فرانكفورت 2-3

أوجسبورغ × هوفنهايم 0-0

لايبزيج× بوروسيا مونشنغلادباخ 0-0

سانت باولي × بايرن ميونيخ 0-1

ماينز × بوروسيا دورتموند 3-1

فيردربريمن × هولشتاين كيل 2-1

بوخوم × باير ليفركوزن 1-1

يونيون برلين × فرايبورغ 0-0

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (10)

1- بايرن ميونيخ: 26 نقطة

2- لايبزيج: 21 نقطة

3- آينتراخت فرانكفورت: 20 نقطة

4- باير ليفركوزن: 17 نقطة

5- فرايبورغ: 17 نقطة