نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الألماني (10)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
أُنجزت على مدار أيام الجمعة، السبت، والأحد، مباريات الجولة العاشرة من الدوري الألماني بكرة القدم، وفيما يلي نتائج هذه المرحلة، وترتيب فرق المقدمة بعدها.
نتائج الجولة (10)
هايدنهايم × فولفسبورغ 1-3
شتوتغارت × آينتراخت فرانكفورت 2-3
أوجسبورغ × هوفنهايم 0-0
لايبزيج× بوروسيا مونشنغلادباخ 0-0
سانت باولي × بايرن ميونيخ 0-1
ماينز × بوروسيا دورتموند 3-1
فيردربريمن × هولشتاين كيل 2-1
بوخوم × باير ليفركوزن 1-1
يونيون برلين × فرايبورغ 0-0
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (10)
1- بايرن ميونيخ: 26 نقطة
2- لايبزيج: 21 نقطة
3- آينتراخت فرانكفورت: 20 نقطة
4- باير ليفركوزن: 17 نقطة
5- فرايبورغ: 17 نقطة