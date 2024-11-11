الدوري الإيطالي (12)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 05:52 صباحاً - اختتمت أمس، الأحد، منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم، وفيما يلي نتائج هذه المرحلة كاملة مع ترتيب فرق المقدمة بعدها.

نتائج الجولة (12)

جنوى × كومو 1-1

ليتشي × إمبولي 1-1

فينيزيا × بارما 1-2

كالياري × ميلان 2-2

جوفنتوس × تورينو 2-0

أتلانتا × أودونيزي 2-1

روما × بولونيا 2-3

فيورنتينا × هيلاس فيرونا 3-1

مونزا × لاتسيو 0-1

إنتر ميلان × نابولي 1-1

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (12)

1- نابولي: 26 نقطة

2-أتلانتا: 25 نقطة

3- فيورنتينا: 25 نقطة

4- إنتر ميلان: 25 نقطة

5- لاتسيو: 25 نقطة

6- جوفنتوس: 24 نقطة