نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإيطالي (12)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 05:52 صباحاً - اختتمت أمس، الأحد، منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم، وفيما يلي نتائج هذه المرحلة كاملة مع ترتيب فرق المقدمة بعدها.
نتائج الجولة (12)
جنوى × كومو 1-1
ليتشي × إمبولي 1-1
فينيزيا × بارما 1-2
كالياري × ميلان 2-2
جوفنتوس × تورينو 2-0
أتلانتا × أودونيزي 2-1
روما × بولونيا 2-3
فيورنتينا × هيلاس فيرونا 3-1
مونزا × لاتسيو 0-1
إنتر ميلان × نابولي 1-1
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (12)
1- نابولي: 26 نقطة
2-أتلانتا: 25 نقطة
3- فيورنتينا: 25 نقطة
4- إنتر ميلان: 25 نقطة
5- لاتسيو: 25 نقطة
6- جوفنتوس: 24 نقطة