طرق علاج الإسهال لدى الأطفال

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 01:00 صباحاً - مقدمة

الإسهال هو حالة شائعة بين الأطفال وقد يشعر الأهل بالقلق عندما يعاني أطفالهم منه. يبدأ القلق من فقدان السوائل المهمة للجسم وما يترتب عليه من مضاعفات أخرى. في هذا المقال، سنتناول أفضل الطرق للتعامل مع الإسهال عند الأطفال وكيفية توفير الراحة لهم ومنع تطور الحالة.

أسباب الإسهال عند الأطفال

يمكن أن يكون الإسهال لدى الأطفال نتيجة عدة عوامل، منها:

العدوى الفيروسية مثل فيروس الروتا.

الحساسية الغذائية أو عدم تحمل مكونات معينة.

التسمم الغذائي من تناول طعام ملوث أو غير مطهو جيداً.

التغيرات في تناول الغذاء أو التعرض لضغط نفسي.

الأعراض المرتبطة بالإسهال

إلى جانب البراز السائل، قد يعاني الأطفال من أعراض أخرى تشمل:

آلام البطن.

الحمى.

التقيؤ.

فقدان الشهية.

طرق علاج الإسهال

الترطيب الكافي

أهم خطوة في علاج الإسهال هي ضمان بقاء الطفل مرتوياً بشكل جيد. يفضل استخدام محلول إعادة الترطيب الفموي لتعويض السوائل والأملاح المفقودة. يمكن أيضاً استخدام ماء الأرز أو الحساء كبديل مؤقت.

التغذية المناسبة

بينما يكون فقدان الشهية شائعاً، من المهم تشجيع الطفل على تناول الأطعمة الخفيفة والمتوازنة. يفضل تقديم:

الأرز المسلوق.

البطاطا المهروسة.

الموز.

الزبادي.

تجنب بعض الأطعمة والمشروبات

من المهم تجنب بعض الأطعمة التي قد تزيد من حدة الإسهال مثل:

المشروبات الغازية.

الأطعمة الدهنية.

الحلويات.

العلاج الطبي

في بعض الحالات، قد يحتاج الطفل إلى تدخل طبي. يجب على الأهل التوجه للطبيب إذا كانت الحالة تتضمن:

إسهال شديد أو مستمر لأكثر من يومين.

علامات الجفاف الشديد كالدوخة أو الجفاف الفموي.

وجود دم في البراز.

الوقاية من الإسهال

لتجنب حدوث الإسهال في المستقبل، يجب اتباع بعض الإجراءات الوقائية مثل:

غسل اليدين بانتظام.

التأكد من نظافة الطعام والماء.

التطعيم ضد فيروس الروتا، خاصة في الأشهر الأولى من حياة الطفل.

الخاتمة

مع الرعاية الصحيحة والإجراءات الوقائية الملائمة، يمكن السيطرة على الإسهال وتقليل مخاطره على صحة الطفل. يجب دائماً الانتباه إلى حالة الطفل والتوجه للطبيب عند الضرورة لضمان سلامتهم وراحتهم.