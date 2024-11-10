نيستلروي: استمتعت بالفترة المؤقتة مع مانشستر يونايتد

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - علق الهولندي، رود فان نيستلروي، المدرب المؤقت لفريق مانشستر يونايتد، على انتصار فريقه على ليستر سيتي، بنتيجة 3-0، مساء اليوم، ضمن الدوري الإنكليزي.

وقال المدرب الهولندي لشبكة “BBC” عقب المباراة: “لقد رأيتم كيف قاتل اللاعبون اليوم، لقد سجلنا أهدافاً رائعة وظهرنا في بعض الأوقات بشكل جيد ولكننا لم نتحكم في المباراة بالشكل المطلوب”.

وواصل: “حصلنا على ثلاث نقاط مهمين وخلال أربع مباريات سجل برونو فيرنانديز أهدافاً مهمة وصنع أيضاً وهذا يعني أنه عاد للإنتاج، هذا هو برونو الذي يساعد الفريق كثيراً”.

وتابع: “لقد تحدثت مع جارناتشو قبل المباراة، لقد شارك في العديد من الدقائق وأردت أن يعطي تأثيراً للفريق من على دكة البدلاء وسعيد أن الأمر قد سار بشكل جيد”.

وأضاف: “لقد استمتعت بتلك الفترة، لقد كانت فترة قصيرة رائعة، لقد كنا في موقف غير محدد ولكن حاولنا تقديم أفضل ما لدينا”.

وأتم: “هناك الكثير من المشاعر هنا، الطريقة التي ساندتني بها الجماهير والفريق خلال تلك المباريات الصعبة وكان الأمر مميزاً أن نخرج تلك المباريات بنتائج جيدة وعلاقات جيدة ولا يمكنني شكرهم بما يكفي”.

وأكمل المدرب الهولندي فترة عمله كمدرب مؤقت للفريق، والتي استمرت لمدة 4 مباريات فاز خلالهم في ثلاثة وتعادل في مباراة.

وسيتولى البرتغالي، روبن أموريم، مهمة تدريب مانشستر يونايتد، بداية من الغد.