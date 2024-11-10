الدوري السويسري… خلاصة الجولة (14)

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - انتهت قبل قليل، مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السويسري بكرة القدم، والتي جرت يومي السبت والأحد، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه الجولة:

جراسهوبرز × سانت جالين 1-2

يونج بويز × لوغانو 2-1

سيون × لوزيرن 4-2

وينترثور × لوزان 1-0

سيرفيت × زيوريخ 1-1

يافردون × بازل 1-4

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (14)

1- زيوريخ: 26 نقطة

2- بازل: 25 نقطة

3- لوغانو: 25 نقطة

4- سيرفيت: 25 نقطة

5- لوزيرن: 22 نقطة

ترتيب الهدافين بعد الجولة (14)

1- ديريك كوتيسا (سيرفيت): 9 أهداف

2- تيباولت كليدجي (لوزيرن):6 أهداف

3- إجناسيو أليسيدا (لوغانو): 6 أهداف

4- بيني تراوري (بازل): 6 أهداف

5- خوان خوسيه بيريا (زيوريخ): 6 أهداف

6- كيفين أموري (بازل): 6 أهداف