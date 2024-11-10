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الدوري السويسري… خلاصة الجولة (14)

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - انتهت قبل قليل، مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السويسري بكرة القدم، والتي جرت يومي السبت والأحد، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه الجولة:

جراسهوبرز × سانت جالين 1-2
يونج بويز × لوغانو 2-1
سيون × لوزيرن 4-2
وينترثور × لوزان 1-0
سيرفيت × زيوريخ 1-1
يافردون × بازل 1-4

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (14)
1- زيوريخ: 26 نقطة
2- بازل: 25 نقطة
3- لوغانو: 25 نقطة
4- سيرفيت: 25 نقطة
5- لوزيرن: 22 نقطة

ترتيب الهدافين بعد الجولة (14)
1- ديريك كوتيسا (سيرفيت): 9 أهداف
2- تيباولت كليدجي (لوزيرن):6 أهداف
3- إجناسيو أليسيدا (لوغانو): 6 أهداف
4- بيني تراوري (بازل): 6 أهداف
5- خوان خوسيه بيريا (زيوريخ): 6 أهداف
6- كيفين أموري (بازل): 6 أهداف

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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