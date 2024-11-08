نصائح مهمة لخفض كوليسترول الدم

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 05:02 صباحاً - مقدمة

الأطعمة الصحية والتمارين الرياضية تعد من الركائز الأساسية للحفاظ على مستويات كوليسترول الدم ضمن الحدود الصحية. ومع ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، تزداد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، مما يجعل اتخاذ الخطوات اللازمة لخفض مستوياته أمرًا حيويًا.

التغذية السليمة

يلعب النظام الغذائي دورًا كبيرًا في السيطرة على مستويات الكوليسترول. إليك بعض النصائح الغذائية الفعالة:

زيادة تناول الألياف

اختر الخبز والحبوب ذات الحبوب الكاملة.

أكثر من تناول الفواكه والخضروات الطازجة.

شمل البقوليات مثل العدس والفاصوليا في وجباتك.

اختيار الدهون الصحية

استخدم زيت الزيتون بدلاً من زيوت الطبخ الأخرى.

أضف الأفوكادو والمكسرات والبذور كمصادر للدهون المفيدة.

تجنب الدهون المشبعة والمتحولة قدر الإمكان.

النشاط البدني

ممارسة الرياضة بشكل منتظم

للنشاط البدني تأثير مضاد للأكسدة ويساعد في رفع نسبة الكوليسترول الجيد. حاول ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الهوائية المعتدلة أسبوعيًا مثل:

المشي السريع

السباحة

ركوب الدراجة

الإقلاع عن العادات السيئة

الإقلاع عن التدخين

التدخين يقلل مستويات الكوليسترول الجيد ويحسن من مستوى الضار. لذا فإن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحة القلب بشكل كبير.

الحد من استهلاك الكحول

يُنصح بتقليل استهلاك الكحول؛ إذ أن الكميات المفرطة يمكن أن تؤدي إلى زيادة الكوليسترول ومشاكل صحية أخرى.

الفحوصات الدورية والمتابعة

إجراء الفحوصات المنتظمة

القيام بالفحوصات اللازمة لمراقبة مستويات الكوليسترول بشكل دوري يساعد على الكشف المبكر واتخاذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على الصحة.

في الختام، من المهم الالتزام بنمط حياة صحي يتضمن توازنًا بين التغذية السليمة والنشاط البدني والابتعاد عن العادات السيئة لضمان خفض مستويات الكوليسترول والتمتع بصحة جيدة.