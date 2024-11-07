دوري المؤتمر الأوروبي… نتائج مباريات الجولة الثالثة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - جرت، الخميس، جميع مباريات الجولة الثالثة من دوري المؤتمر الأوروبي بكرة القدم، وسجلت النتائج الآتية:

فيكينغور ريكيافيك- آيسلندا × بوراك بانيا لوكا- البوسنة والهرسك 2-0

شامروك روفرز- إيرلندا × ذا نيو سينتس- ويلز 2-1

هلسنكي- فنلندا × أولمبيا ليوبليانا- سلوفينيا 0-2

جينت- بلجيكا × أومونيا نيقوسيا- قبرص 1-0

ليجيا وارسو- بولندا × دينامو مينسك- روسيا البيضاء 4-0

بافوس- قبرص× أستانا- كازاخستان 1-0

بيتروكوب- مولدوفا × رابيد فيينا- النمسا 0- 3

باتشكا توبولا- صربيا × لوغانو- سويسرا 4-1

تشيلسي- إنكلترا × إف سي نوح- أرمينيا 8-0

ريال بيتيس- إسبانيا × سيلجي- سلوفينيا 2-1

هارتس- اسكتلندا × هايدنهايم- ألمانيا 0-2

أبويل نيقوسيا- قبرص × فيورنتينا- إيطاليا 2-1

يورغوردين- السويد × باناثينايكوس- اليونان 2-1

فيتوريا غيماريش- البرتغال × ملادا بوليسلاف- التشيك 2-1

جاغيلونيا بياليستوك- بولندا × مولده- النرويج 3-0

كوبنهاجن- الدانمارك × إسطنبول باشاك شهير- تركيا 2-2

لاسك لينز- النمسا × سيركل بروج- بلجيكا 0-0

ليرن- إيرلندا الشمالية × سانت جالين- سويسرا 1-2