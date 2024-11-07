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دوري المؤتمر الأوروبي… نتائج مباريات الجولة الثالثة

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - جرت، الخميس، جميع مباريات الجولة الثالثة من دوري المؤتمر الأوروبي بكرة القدم، وسجلت النتائج الآتية:

فيكينغور ريكيافيك- آيسلندا × بوراك بانيا لوكا- البوسنة والهرسك 2-0
شامروك روفرز- إيرلندا × ذا نيو سينتس- ويلز 2-1
هلسنكي- فنلندا × أولمبيا ليوبليانا- سلوفينيا 0-2
جينت- بلجيكا × أومونيا نيقوسيا- قبرص 1-0
ليجيا وارسو- بولندا × دينامو مينسك- روسيا البيضاء 4-0
بافوس- قبرص× أستانا- كازاخستان 1-0
بيتروكوب- مولدوفا × رابيد فيينا- النمسا 0- 3
باتشكا توبولا- صربيا × لوغانو- سويسرا 4-1
تشيلسي- إنكلترا × إف سي نوح- أرمينيا 8-0
ريال بيتيس- إسبانيا × سيلجي- سلوفينيا 2-1
هارتس- اسكتلندا × هايدنهايم- ألمانيا 0-2
أبويل نيقوسيا- قبرص × فيورنتينا- إيطاليا 2-1
يورغوردين- السويد × باناثينايكوس- اليونان 2-1
فيتوريا غيماريش- البرتغال × ملادا بوليسلاف- التشيك 2-1
جاغيلونيا بياليستوك- بولندا × مولده- النرويج 3-0
كوبنهاجن- الدانمارك × إسطنبول باشاك شهير- تركيا 2-2
لاسك لينز- النمسا × سيركل بروج- بلجيكا 0-0
ليرن- إيرلندا الشمالية × سانت جالين- سويسرا 1-2

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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